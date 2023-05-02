Крылов Михаил Борисов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крылов
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Борисов
- Дата исполнения приговора
- 18 июль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 165
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 104355. КРЫЛОВЪ, МИХАИЛЪ БОРИсовъ, 49 л. Лиш. ос. пр. и въ к. Тарск. у., Крончиковск. в., Буголъ, рд. Весьегонск. у., въ в. и с. Телятинѣ; — СПБ. О. С., 16 Мая 911, 152¹, 1 ч. 1647, 2 ч. 1655 м 1663 У., арест. отд. 1½ г., съ зач. 6 м. предв. заключ. Исп. 18 Іюля 911. | 908 72636 2 ч. 1655 У. | 905 55256 313 У. | 95 95449 1647 У. | 902 113162 1647 У. | 92 113162 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 91 г. № 140109. | 902 75088 1655 У. | 86 5813 172 М. | 98 92002 313 и 1655 У.
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