Востриков Андрей Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Востриков
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 15 июль 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 55
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2264. Востриков Андрей Григорьев., 21 г., Липецк. у., Добринск. в., д. Калинино. Тамбовск. Г. С. Ст. ст. 17, 136, л. с. 6 л., п. п. 3 г. 15 июля 927.
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