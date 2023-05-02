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Востриков Андрей Григорьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Востриков
Имя
Андрей
Отчество
Григорьев
Дата исполнения приговора
15 июль 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
2264. Востриков Андрей Григорьев., 21 г., Липецк. у., Добринск. в., д. Калинино. Тамбовск. Г. С. Ст. ст. 17, 136, л. с. 6 л., п. п. 3 г. 15 июля 927.

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