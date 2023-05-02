Никитин Сергей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Никитин
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 11 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 227
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7531. НИКИТИН, СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, 20 л. Гр. Сергиевск. пос.; — Н. С. Замоскворецк. р. Пятницко-Икиманск. отд. г. Москвы. Дезертир. и хран. оруж., лиш. св. 1 г. Исп. 11 окт. 920.
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