Врона Сусанна Иванова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Врона
- Имя
- Сусанна
- Отчество
- Иванова
- Дата исполнения приговора
- 25 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 73
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 131083. ВРОНА, СУСАННА ИВАНОВА. Лиш. ос. пр. изъ м. Олькуш. у., гм. Суломова, д. Сонеповъ, 30 л.; — Кѣлецк. О. С. 18 Авг. 909, 169 и 172 М., тюр. 3 м. Исп. 25 Сент. 909. | 904 1893 1655 У. | 93 78687 170 М. | 98 86601 1655 У. | 93 41622 169 М. | 95 87658 1655 У.
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