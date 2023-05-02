Байкова Анна Яковлева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Байкова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Яковлева
- Дата исполнения приговора
- 11 декабрь 1910
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 34
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31867. БАЙКОВА, АННА ЯКОВЛЕВА, 45 л. Мщ. г. Ельни, рд. въ с. Сосницахъ, Бабыновск. в., Юхновск. у.; — СПБ. У. М. С. 2 уч., 17 Дек. 910, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 11 Дек. 910. 14 Іюля 906 г. СПБ. У. М. С.6 уч., 170 М., т. 5 м. 14 Мая 903 г. СПБ. У. М. С. 2 уч., 169 М., т. 4 м. 27 Апр. 90 г. СПБ. У. М. С., 3 уч., 169 М., т. 3 м.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.