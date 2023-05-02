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Бредова Прасковья Тимофеевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бредова
Имя
Прасковья
Отчество
Тимофеевна
Дата исполнения приговора
07 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 41
Источник
Скан
Оригинальная запись
1300. БРЕДОВА, ПРАСКОВЬЯ ТИМОФЕЕВНА, 41 г. Гр. Вышневолоцк. у., Лугининск. в., д. Медведевки; — Н. С. 4 отд. 1 р. с. Петрограда. Побои, лиш. св. 1 г. Исп. 7 июня 920.

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