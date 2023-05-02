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Мартынчик Александр Викентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мартынчик
Имя
Александр
Отчество
Викентьевич
Дата исполнения приговора
09 май 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 153
Источник
Скан
Оригинальная запись
5217. МАРТЫНЧИК, АЛЕКСАНДР ВИКЕНТЬЕВИЧ, 32 л. Гр. бывш. Гродненск. г., Волоковыск. уез., Межиреческ. в., д. Висковищины;—Ставропольск. Ревтриб. Должн. прест., лиш. св. 2 г. Исп. 9 мая 921.

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