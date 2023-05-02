Лихачев Павел Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лихачев
- Имя
- Павел
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 19 октябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 230
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8521. Лихачев Павел Александрович (он же Квитченко Владимир Иванович, Николаев Петр Николаевич), 30 л., Тамбовск. г., Спасск. у., в. и с. Н. С. 4 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. "б", лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 19 окт. 926.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.