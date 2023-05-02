Власова Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВласова Елена Николаевна

Власова Елена Николаевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Власова
Имя
Елена
Отчество
Николаевна
Дата исполнения приговора
25 апрель 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 72
Источник
Скан
Оригинальная запись
2460. ВЛАСОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА, 53 л., Гороховецк. у., Пестяковск. в., с. Игошено. Н. С. 1 уч. Гороховецк. у. Ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 4 г. 10 м. и пор. пр. 3 г. Исп. 25 апр. 923.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close