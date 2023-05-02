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Льгов Михаил Леонтьев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Льгов
Имя
Михаил
Отчество
Леонтьев
Дата исполнения приговора
31 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 238
Источник
Скан
Оригинальная запись
135522. ЛЬГОВЪ, МИХАИЛЪ ЛЕОНТЬЕВЪ. К. Ахтырск, у., Боромлянск. в., с. Верхолюджи, 15 л.; — Ахтырск. У. С. 15 Сент. 909, 11 и 171 М., подъ отвѣств. надз. родит. Исп. 31 Окт. 909.

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