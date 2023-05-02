Аллик Анс Миков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Аллик
- Имя
- Анс
- Отчество
- Миков
- Дата исполнения приговора
- 13 апрель 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 18
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 29723. АЛЛИКЪ, АНСЪ (ГАНСЪ) МИКОВЪ (онъ же Алликасъ). К. Ревельск. у., Іоганнесгофск. в., 30 л.; — М. С. 3 уч. Юрьево-Верроск. окр. (въ 3 р.), 13, 109, 5 и 8 п. 170 М., тюр. 5 м. Исп. 13 Апр. 905. | 904 76717 169 М. | 904 11219 271 У.
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