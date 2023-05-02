Гришунин Иван Ильич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гришунин
- Имя
- Иван
- Отчество
- Ильич
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3474. ГРИШУНИН ИВАН ИЛЬИЧ, 59 л., Сапожковск. у., Морозово-Борковск. в., д. Сапчаковой. Н. С. 2 уч. Барнаульск. у. Ст. ст. 114, 140, лиш. св. 4 г. Исп. 2 мая 923.
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