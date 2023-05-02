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Кошурников Иван Алексеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кошурников
Имя
Иван
Отчество
Алексеевич
Дата исполнения приговора
10 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 196
Источник
Скан
Оригинальная запись
6903. КОШУРНИКОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 32 л., Омутнинск. у., Климковск. в., д. Б.-Кошурниковской, Вятск. Губсуд, Ст. 143, лиш. св. 2 г. 2 м. 20 д. и пор. пр. 2 г., Исп. 10 авг. 923.

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