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Врублевский Карл Осипов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Врублевский
Имя
Карл
Отчество
Осипов
Дата исполнения приговора
16 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
Источник
Скан
Оригинальная запись
45899. ВРУБЛЕВСКІЙ, КАРЛЪ ОСИПОВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Каинска. 35 л., рд. въ г. Ригѣ; — Пермск. О. С. (въ 3 р.), 133, 152 и 2 отд. 3 ч. 1655 У и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 95033, арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 16 Мая 905. | 91 135225 1659¹ У.

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