Врублевский Карл Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Врублевский
- Имя
- Карл
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 16 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 58
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45899. ВРУБЛЕВСКІЙ, КАРЛЪ ОСИПОВЪ. Мщ. изъ сс.-посел. г. Каинска. 35 л., рд. въ г. Ригѣ; — Пермск. О. С. (въ 3 р.), 133, 152 и 2 отд. 3 ч. 1655 У и Выс. маниф. 904 г., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 95033, арест. отд. 2 г. и 4 м. Исп. 16 Мая 905. | 91 135225 1659¹ У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.