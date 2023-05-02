Ростовцев Василий Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ростовцев
- Имя
- Василий
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 18 октябрь 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 207
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7115. РОСТОВЦЕВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Кубанск. обл., ст. Тихорецкой; — Р. Т. Кубано-Черноморск. обл. Контр-револ., лиш. св. 3 г. Исп. 18 окт. 921.
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