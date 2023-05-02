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Ростовцев Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ростовцев
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
18 октябрь 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 207
Источник
Скан
Оригинальная запись
7115. РОСТОВЦЕВ, ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Кубанск. обл., ст. Тихорецкой; — Р. Т. Кубано-Черноморск. обл. Контр-револ., лиш. св. 3 г. Исп. 18 окт. 921.

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