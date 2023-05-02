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Александрова Агафья Пахомовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Александрова
Имя
Агафья
Отчество
Пахомовна
Дата исполнения приговора
08 август 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 6
Источник
Скан
Оригинальная запись
102. АЛЕКСАНДРОВА АГАФЬЯ ПАХОМОВНА, 23 л. Гр. г. Бугуруслана; — Н. С. 2 уч. Бугурусланск. у. Кража, прин. раб. 1 г. Исп. 8 авг. 919.

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