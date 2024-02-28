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Григорьев Афанасий Тимофеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Григорьев
Имя
Афанасий
Отчество
Тимофеев
Дата исполнения приговора
04 май 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
Источник
Скан
Оригинальная запись
46270. ГРИГОРЬЕВЪ, АФАНАСІЙ ТИМОфеевъ (онъ же Тимашевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Вышневолоцк. у., Доркск. в., д. Находни, 26 л., рд. на станц. Мстѣ, Рыбин. ж. д.; — Новгород. О. С. (въ 3 р.), 114, 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 4 Мая 905. | 904 21679 1655 У. | 902 12030 169 М.

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