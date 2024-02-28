Григорьев Афанасий Тимофеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Григорьев
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Тимофеев
- Дата исполнения приговора
- 04 май 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 71
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46270. ГРИГОРЬЕВЪ, АФАНАСІЙ ТИМОфеевъ (онъ же Тимашевъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Вышневолоцк. у., Доркск. в., д. Находни, 26 л., рд. на станц. Мстѣ, Рыбин. ж. д.; — Новгород. О. С. (въ 3 р.), 114, 134, 135, 9 и 2 ч. 1655 У., тюр. 8 м. Исп. 4 Мая 905. | 904 21679 1655 У. | 902 12030 169 М.
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