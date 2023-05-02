Панова Анна Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Панова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 02 апрель 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 184
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6296. ПАНОВА, АННА ИВАНОВНА. 28 л. Гр. Крестецк. у., Зайцевск. в. и д.; — Н. С. 2 уч. г. Рыбинска. Кража, лиш. св. 5 л. Исп. 2 апреля 921.
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