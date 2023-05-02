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Солодовченко Семен Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Солодовченко
Имя
Семен
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 май 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 309
Источник
Скан
Оригинальная запись
11847. Солодовченко Семен Иванович, 37 л., Донецк. окр., Семикаракорск. р. Н. С. 15 уч. Донецк. окр. Ст. 189. п. «в», лиш. св. 7 л., 7 м. 15 дн. П. в. з. с. 18/Ѵ—26.

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