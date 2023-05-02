Овчинников Иван Васильевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Овчинников
- Имя
- Иван
- Отчество
- Васильевич
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 235
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7789. ОВЧИННИКОВ, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 32 л. Гр. Ростовск. у., Борисоглебск. в., д. Акуловой; — Н. С. 2 р. г. Ростова. Выгонка самог., пр. р. 5 л. Исп. 23 июня 920.
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