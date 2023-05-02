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Слесарев Николай Петрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Слесарев
Имя
Николай
Отчество
Петрович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 259
Источник
Скан
Оригинальная запись
9181. СЛЕСАРЕВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 51 г., Можгинск. у., Васильевск. в., д. Айдуан-Чабья. Вотск. Облсуд. Ст. 143, лиш. св. 3 г. Исп. 30 июля

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