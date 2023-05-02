Толстит Владимир Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Толстит
- Имя
- Владимир
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 03 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140040. ТОЛСТИТЪ, ВЛАДИМІРЪ Антоновъ. К. Дриссенск. у., Пустынск. в., д. Симешковъ, 33 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 29 Апр. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 3 Нояб. 909.
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