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Толстит Владимир Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Толстит
Имя
Владимир
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
03 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
Источник
Скан
Оригинальная запись
140040. ТОЛСТИТЪ, ВЛАДИМІРЪ Антоновъ. К. Дриссенск. у., Пустынск. в., д. Симешковъ, 33 л.; — СПБ. Ст. С. М. С. 29 Апр. 909, 169 М., тюр. 4 м. Исп. 3 Нояб. 909.

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