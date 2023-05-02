Виноградов Николай Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виноградов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 11 август 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 81
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 21452. ВИНОГРАДОВЪ, НИКОЛАЙ ФЕДОРОВЪ. Пот. поч. гр. г. Углича, 20 л., рд. въ с. Красномъ Селѣ, Царскосельск. у.;—СПБ. О. С., 140 и 3 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 121753 и СПБ. О. С., отъ о Дек. 906 г. (1636 У., тюр. 1 г.), тюр. 1 г. Исп. 11 Авг. 908. 905 66241 174 М. | 903 38721 169 М. | 905 38198 169 М. | 904 40039 1647 У., по сов. съ приг., напеч. въ 902 г. № 94850.
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