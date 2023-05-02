Блундырев Павел Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБлундырев Павел Никитич

Блундырев Павел Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Блундырев
Имя
Павел
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
28 ноябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 18
Источник
Скан
Оригинальная запись
652. Блундырев Павел Никитич, 49 л., Тверск. у., Ильинск. в., д. Малое-Селище. Н. С. 7 р. г. Твери. Ст. 176, лиш. св. 6 м., П. в. з. с. 28/ХІ—26.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.