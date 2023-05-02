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Баженов Василий Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баженов
Имя
Василий
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
13 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 9
Источник
Скан
Оригинальная запись
308. Баженов Василий Степанович, 25 л., Лодейнопольск. у., Остречинск. в., д. Великий-Наволок. Ленинградск. Г. С. Ст. 142, лиш. 8 л. П. в. з. с. 13/ІІ—26.

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