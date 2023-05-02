Кантаев Андрей Карпов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кантаев
- Имя
- Андрей
- Отчество
- Карпов
- Дата исполнения приговора
- 01 декабрь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 3: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 157
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 39218. КАНТАЕВЪ, АНДРЕЙ КАРПОВЪ (онъ же Кайтановъ). Сс.-каторж., 28л., рд. Кузнецк. у., Ашкыштылск. упр., въ ул. Тарабинскомъ; — Омск. С. П., 1 ч. 313 У., 445, 446 и 438 У. о сс., один. заключ. 20 дн. съ продолж. каторж. раб. 4 г. Исп. 1 Дек. 908. | 19 Сент. 903 г. Томск. О. С., по 1453 У. — каторж. раб. 12 л.
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