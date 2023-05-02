Запорожцева Евдокия Данилова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Запорожцева
- Имя
- Евдокия
- Отчество
- Данилова
- Дата исполнения приговора
- 02 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 127
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 33681. ЗАПОРОЖЦЕВА, ЕВДОКІЯ ДАНИЛОВА (она же Кузнецова). Лиш. ос. пр. изъ мщ. г. Николаева, 35 л.; — Херсон. О. С., 114, 134, 135 и 2 ч. 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 907 г. № 64921, тюр. 2½ г. Исп. 2 Янв. 908, счит. ср. съ 23 Іюля 907. | 902 2980 1655 У. | 98 1411 170 М. | 97 54074 170 М. | 92 64860 170 М. | 90 44035 170 М. | 88 60680 169 М.
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