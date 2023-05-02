Грезел Роман Францев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Грезел
- Имя
- Роман
- Отчество
- Францев
- Дата исполнения приговора
- __ ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 144824. ГРЕЗЕЛЪ, РОМАНЪ ФРАНЦЕВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Ченстохов. у., гм. Гута-Старая, 27 л., рд. т. же и гм., въ д. Остатин-Грошь; — Петроков. О. С. 25 Сент. 909, 134, 135, 1653, 2 ч. 1655 и 1663 У., арест. отд. !½ г. Исп. въ Нояб. 909. | 908 2788 2 ч. 1633 У. | 905 38681 1 ч. 1655 У. | 906 27749 169 М. | 902 30128 1647 У. |905 53660 2 Ч. 1657 У.
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