Шестаков Николай Анфиногенов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шестаков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Анфиногенов
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 281
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 36898. ШЕСТАКОВЪ, НИКОЛАЙ АНФИногеновъ. Сс.-п. Олокминск. окр., Амгинск. в. и с., 38 л., рд. Балаганск. у., Вяженск. в., въ с. Кардахъ; — Якутск. О. С. (во 2 р., 1 р. Губ. С.), 1 ч. 1455 У., каторж. раб. 6 л. Исп. 17 Марта 905.
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