Зенченко Петр Львович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зенченко
- Имя
- Петр
- Отчество
- Львович
- Дата исполнения приговора
- 06 сентябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4938. ЗЕНЧЕНКО ПЕТР ЛЬВОВИЧ, 32 л., Новозыбковск. у., Людковск. в. и с.; Особ. сес. Н. С. Новозыбковск. у. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 6 сентября 923.
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