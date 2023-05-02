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Зенченко Петр Львович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зенченко
Имя
Петр
Отчество
Львович
Дата исполнения приговора
06 сентябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 141
Источник
Скан
Оригинальная запись
4938. ЗЕНЧЕНКО ПЕТР ЛЬВОВИЧ, 32 л., Новозыбковск. у., Людковск. в. и с.; Особ. сес. Н. С. Новозыбковск. у. Ст. 180, лиш. св. и пор. пр. 5 л. Исп. 6 сентября 923.

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