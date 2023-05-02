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Алхазов Ага-Рагим-Бек Ахмед-Бек-Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Алхазов
Имя
Ага-Рагим-Бек
Отчество
Ахмед-Бек-Оглы
Дата исполнения приговора
07 июль 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 10
Источник
Скан
Оригинальная запись
100501. АЛХАЗОВЪ, АГА-РАГИМЪ-БЕКЪ Ахмедъ-Бекъ-Оглы, 23 л. Бекъ, рд. Ленкоран. у., въ с. Велядахъ; — Бакин. О. С., 16 Сент. 910, 169 и 170 М. и 1656 У., съ лиш. ос. пр. тюр. 6 м. Исп. 7 Іюля 911.

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