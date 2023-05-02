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Кукурузо Гавриил Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кукурузо
Имя
Гавриил
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
11 июнь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 212
Источник
Скан
Оригинальная запись
7485. КУКУРУЗО ГАВРИИЛ ПАВЛОВИЧ, 24 л., г. Гомеля. Гомельск Губсуд. Ст. 105, лиш. св. и пор. пр. 1 г. Исп. 11 июня 923.

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