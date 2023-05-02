Родионов Егор Семенов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРодионов Егор Семенов

Родионов Егор Семенов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Родионов
Имя
Егор
Отчество
Семенов
Дата исполнения приговора
10 январь 1908
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 340
Источник
Скан
Оригинальная запись
39519. Родіоновъ, егоръ Семеновъ. лиш. ос. пр. изъ к. Владимір. у., Одерихинск. в., д. Струкова, 29 л.; — Владимір. О. С., 150 и 1631 У., каторж. раб. 4 г. Исп. 10 Янв. 908. | 902 110964 1647 У. | 901 23108 169 М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close