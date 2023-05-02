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Зобов Игнат Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зобов
Имя
Игнат
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
18 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 102
Источник
Скан
Оригинальная запись
3448. ЗОБОВ ИГНАТ ИВАНОВИЧ, 49 л., Зарайск. у., Луховицк. в., с. Городны. Н. С. 2 уч. Зарайск. у. Ст. 114, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 18/ѴІІ—24.

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