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Кудрявцева-Ефимова Екатерина Митрофановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кудрявцева-Ефимова
Имя
Екатерина
Отчество
Митрофановна
Дата исполнения приговора
31 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 116
Источник
Скан
Оригинальная запись
16288. КУДРЯВЦЕВА-ЕФИМОВА, ЕКАТЕРИНА МИТРОФАНОВНА, 22 л.; — Н. С. Донск. уч. г. Москвы. Укрыват. краден., пр. р. 1 г. Исп. 31 дек. 920.

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