Джежило Иван Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Джежило
- Имя
- Иван
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 14 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 79
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46473. ДЖЕЖИЛО, ИВАНЪ АНДРЕЕВЪ. К. Ушицк. у., Дунаевецк. в., с. Большой Тернавы, 40 л.; — Кам.-Подольск. О. С., 134, 135 и 1545 У. и Выс. маниф. 904 г., арест. отд. 3 г. и 8 м. Исп. 14 Іюня 905.
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