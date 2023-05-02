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Иванова Вера Ивановна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванова
Имя
Вера
Отчество
Ивановна
Дата исполнения приговора
10 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 149
Источник
Скан
Оригинальная запись
5207. ИВАНОВА ВЕРА ИВАНОВНА, 24 л., Старорусск. у., Доворецк. в., д. Перниц. Н. С. 15 уч. б. г. Петрограда. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г. и пор. пр. 3 г. Исп. 10 декабря 923.

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