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Валуева Акулина Андреева

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Валуева
Имя
Акулина
Отчество
Андреева
Дата исполнения приговора
17 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
Источник
Скан
Оригинальная запись
45619. ВАЛУЕВА, АКУЛИНА АНДРЕЕВА. К. Брянск. у., Вороновск. в., д. Царевой, 43 л.; — У. Чл. О. С., по 3 уч. Екатеринослав. у., 2 п. 1112 Пит. У. и 12 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Іюня 905.

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