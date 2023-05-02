Валуева Акулина Андреева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Валуева
- Имя
- Акулина
- Отчество
- Андреева
- Дата исполнения приговора
- 17 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 48
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 45619. ВАЛУЕВА, АКУЛИНА АНДРЕЕВА. К. Брянск. у., Вороновск. в., д. Царевой, 43 л.; — У. Чл. О. С., по 3 уч. Екатеринослав. у., 2 п. 1112 Пит. У. и 12 М., тюр. 4 м. Исп. 17 Іюня 905.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.