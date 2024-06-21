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Чазов Александр Федоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чазов
Имя
Александр
Отчество
Федоров
Дата исполнения приговора
19 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 444
Источник
Скан
Оригинальная запись
141047. ЧАЗОВЪ, АЛЕКСАНДРЪ ФЕДОРОВЪ. К. Оханск. у., Верхъ-Очерск. в., д. Лушкова, 21 г.; — Пермск. О. С. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 19 Окт. 909. | 907 86613 227 У. | 905 84684 170¹ М.

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