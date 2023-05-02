Селеменева Ольга Никитична
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Селеменева
- Имя
- Ольга
- Отчество
- Никитична
- Дата исполнения приговора
- 31 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 304
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10418. СЕЛЕМЕНЕВА ОЛЬГА НИКИТИЧНА, 29 л., Тамбовск. у., Мордовск. в. и с. Н. С. 13 уч. Тамбовск. у. Ст. ст. 3 ч. 16, 140, лиш. св. 1½ г. П. в. з. с. 31/Ѵ — 24.
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