Чухрай Илья Афанасьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чухрай
- Имя
- Илья
- Отчество
- Афанасьевич
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 386
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 13224. ЧУХРАЙ ИЛЬЯ АФАНАСЬЕВИЧ, 44 л., б. Херсонск. г. и у., Широкинск. в., с. Н.-Курского. Н. С. 3 уч. Славгородск. у. Ст. 150, лиш. св. 1 г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 17/ІХ—24.
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