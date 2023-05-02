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Цимеринг Ицек-Борох Мошков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Цимеринг
Имя
Ицек-Борох
Отчество
Мошков
Дата исполнения приговора
15 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 442
Источник
Скан
Оригинальная запись
140979. ЦИМЕРИНГЪ, ИЦЕКЪ-БОРОХЪ Мошковъ. Сс.-пос. Ачинск. у., Балахтинск. в., д. Парневой, 36 л., рд. въ г. Варшавѣ; — М. С. 1 уч. Маріин. у., 15 Окт. 909, 134, 135 и 975 У., тюр. 2 м. Исп. 15 Окт. 909.

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