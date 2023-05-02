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Демченко Михаил Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Демченко
Имя
Михаил
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
3818. ДЕМЧЕНКО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 24 л., Черниговск, г., Глуховск. у., Холопск. в. В. Т. Триб. Кавказск, окр. Ст. 180 п. п. «е», «ж», лиш. св. 1 г. Исп. 18 марта.

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