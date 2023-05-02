Демченко Михаил Федорович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демченко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Федорович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3818. ДЕМЧЕНКО МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 24 л., Черниговск, г., Глуховск. у., Холопск. в. В. Т. Триб. Кавказск, окр. Ст. 180 п. п. «е», «ж», лиш. св. 1 г. Исп. 18 марта.
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