Калоша Иван Матвеевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калоша
- Имя
- Иван
- Отчество
- Матвеевич
- Дата исполнения приговора
- 30 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 122
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4209. КАЛОША ИВАН МАТВЕЕВИЧ, 23 л., Киевск. окр., Гоголевск. р., с. Светилова. В. Т. 14 стр. корп. Ст. ст. 113, 114а, 205 п. «в», 1 ч. 207, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с, 30/ѴІІ—24.
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