Калоша Иван Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКалоша Иван Матвеевич

Калоша Иван Матвеевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Калоша
Имя
Иван
Отчество
Матвеевич
Дата исполнения приговора
30 июль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 122
Источник
Скан
Оригинальная запись
4209. КАЛОША ИВАН МАТВЕЕВИЧ, 23 л., Киевск. окр., Гоголевск. р., с. Светилова. В. Т. 14 стр. корп. Ст. ст. 113, 114а, 205 п. «в», 1 ч. 207, лиш. св. 1 ½ г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с, 30/ѴІІ—24. 

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close