Токарев Михаил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Токарев
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 29 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 406
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140023. ТОКАРЕВЪ, МИХАИЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Бирюченск. у., в. и с. Палатова, 16 л.; — З. Н. 2 уч. Бирючен. у. 17 Авг. 909, 11 и 169 М., тюр. 1½ м. Исп. 29 Сент. 909.
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