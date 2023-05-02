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Хмелевский Семен Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хмелевский
Имя
Семен
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
17 август 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 323
Источник
Скан
Оригинальная запись
11183. ХМЕЛЕВСКИЙ СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ, 22 л., Щигровск. у., Черемисиновск. в., с. Красной Поляны. Курск. Губсуд. Ст. ст. 113, 116, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 17/ѴІІІ—26.

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