Щелкова Капитолина Дмитриевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Щелкова
- Имя
- Капитолина
- Отчество
- Дмитриевна
- Дата исполнения приговора
- 21 октябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 371
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12322. ЩЕЛКОВА, КАПИТОЛИНА ДМИТРИЕВНА, 17 л. Гр. Богородск. у., Васильевск. в., с. Полтина; — Н. С. Александровск. уч. г. Москвы. Ограбл., лиш. св. 1 г., по амн. нак. сокр. до 4 м. Исп. 21 окт. 920.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.