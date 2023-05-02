Виткевич Иеновефа Иосифова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Виткевич
- Имя
- Иеновефа
- Отчество
- Иосифова
- Дата исполнения приговора
- 12 февраль 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 76
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 47928. ВИТКЕВИЧЪ, ІЕНОВЕФА ІОСИФОВА, 18 л. К. Рижск. у., Катлоканск. в.; — М. С. 1 уч. Митаво-Бауск. окр., 12 Февр. 911, 14² М. и 977 У., по слож. съ наказ. но приг. Мит. -Бауск. С. М. С. отъ 15 Февр. 911 г. (169 М., тюр. 4 м. ), тюр. 7 м. Исп. 12 Февр. 911.
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