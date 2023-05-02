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Хлебников Ефим Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Хлебников
Имя
Ефим
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
01 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 320
Источник
Скан
Оригинальная запись
46409. ХЛѢБНИКОВЪ, ЕФИМЪ ВАСИЛЬевъ. Сс.-посел. Канск. у., Кинторск. в., д. Половино-Черемухова, 41 г., рд. Вятск. у., Екималагинск. в., въ д. НагорскоЙ; — Красноярск. 6. С., 134, 135 и 2 п. 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 1 Мая 907. | 904 19035 1647 У. | 87 100882 169 М. | 91 147825 1642 У.

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