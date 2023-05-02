Иванов Николай Адрианович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Адрианович
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 108
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3652. ИВАНОВ НИКОЛАЙ АДРИАНОВИЧ, 26 л., Ленинградск. г., г. Колпина. В. Т. Каспфл. и Кавк. стр. див. Ст. ст. 1 ч. 113, 116, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 21/ѴІІ—24.
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